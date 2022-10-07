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Макрон прокомментировал слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»

Президент Франции Макрон призвал Байдена к осторожности после слов о «ядерном Армагеддоне»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал проявлять осторожность в словах о возможном ядерном конфликте, комментируя заявление президента США Джо Байдена о существующей угрозе «ядерного Армагеддона». Об этом пишет РИА Новости.

«Я всегда отказывался от политики фикции. В частности, это касается и разговоров о ядерном оружии», — подчеркнул он. Макрон напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

По словам Байдена, мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. 7 октября политик заявил, что знает российского коллегу Владимира Путина «достаточно хорошо», поэтому уверен: тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия».

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Виктория Кондратьева
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