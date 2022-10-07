На ЗАЭС прибыла усиленная группа МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил, что на Запорожской АЭС прошла ротация работников агентства

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прошла первая ротация работников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в самой организации, передает ТАСС. По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, на станцию прибыла новая усиленная группа экспертов МАГАТЭ по безопасности.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС завершена, и теперь на станции находится новая усиленная группа экспертов МАГАТЭ по безопасности», — заявили в агентстве.

Гросси также отметил, что «команда продолжит свою важнейшую миссию и будет поддерживать, после согласования, зону ядерной защиты и безопасности вокруг ЗАЭС».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины «прощупывают территорию» для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе ЗАЭС с последующей попыткой ее захвата.