Вышел первый тизер мультфильма по игре Super Mario

Компания Nintendo показала первый тизер мультфильма по игре Super Mario с Крисом Праттом

Nintendo представила первый тизер экранизации популярной серии игр Mario. Ролик, в котором водопроводчик спасает мир, появился на YouTube-канале студии Illumination, отвечающей на производство ленты.

По сюжету главный отрицательный герой игр Mario Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает звезды, требуя найти ему достойного соперника. Им и становится итальянец Марио оказавшийся в царстве грибов.

Марио озвучил актер Крис Прэтт. Остальные персонажи говорят голосами Ани Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Кигэн-Майкла Ки, Сета Рогена и других звезд.

Мировая премьера мультфильма запланирована на 7 апреля 2023 года.

Ранее кинокомпания Sony анонсировала новую экранизацию кинокартины «Тарзан». Для работы над проектом она заключила сделку с наследниками автора оригинальных книг о Тарзане Эдгара Райса Берроуза.