Sony анонсировала перезапуск «Тарзана»

Deadline: Sony анонсировала новую экранизацию «Тарзана», которая станет частью франшизы

Кинокомпания Sony анонсировала новую экранизацию кинокартины «Тарзан». Об этом сообщает портал Deadline.

Компания заключила сделку с наследниками автора оригинальных книг о Тарзане Эдгара Райса Берроуза. На данный момент неизвестно, кто выступит сценаристом и режиссером проекта, а также, кто исполнит главную роль.

По данным Deadline, студия планирует заново переосмыслить легенду о Тарзане и развить историю до масштабной франшизы.

Ранее стало известно, что американский режиссер Рубен Фляйшер снимет третью часть детективного триллера «Иллюзия обмана». Помимо Фляйшера, в команду проекта войдет сценарист «Гордости и предубеждения» Сет Грэм-Смит. Продюсерами «Иллюзии обмана 3» выступят Бобби Коэн и Алекс Куртцман.

