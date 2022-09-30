Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»

Режиссер «Венома» Рубен Фляйшер снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»

Американский режиссер Рубен Фляйшер снимет третью часть детективного триллера «Иллюзия обмана». Об этом сообщает Variety.

Помимо Фляйшера, в команду проекта войдет сценарист «Гордости и предубеждения» Сет Грэм-Смит. Продюсерами «Иллюзии обмана 3» выступят Бобби Коэн и Алекс Куртцман.

«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю… [актеры] Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и магия. Иметь возможность поработать с этими двумя талантливыми актерами, а также с остальным членами невероятного актерского состава фильма "Иллюзия обмана" — это мечта, ставшая явью», — высказался режиссер о своем назначении.

Подробности сюжета не раскрываются, о дате выхода третьей части картины неизвестно.

Фляйшер известен по проектам «Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Анчартед: На картах не значится» и другим.

Ранее звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора.