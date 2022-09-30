Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»

Режиссер «Венома» Рубен Фляйшер снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»
Рубен Фляйшер

Рубен Фляйшер. Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Globallookpress.com

Американский режиссер Рубен Фляйшер снимет третью часть детективного триллера «Иллюзия обмана». Об этом сообщает Variety.

Помимо Фляйшера, в команду проекта войдет сценарист «Гордости и предубеждения» Сет Грэм-Смит. Продюсерами «Иллюзии обмана 3» выступят Бобби Коэн и Алекс Куртцман.

«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю… [актеры] Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и магия. Иметь возможность поработать с этими двумя талантливыми актерами, а также с остальным членами невероятного актерского состава фильма "Иллюзия обмана" — это мечта, ставшая явью», — высказался режиссер о своем назначении.

Подробности сюжета не раскрываются, о дате выхода третьей части картины неизвестно.

Фляйшер известен по проектам «Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Анчартед: На картах не значится» и другим.

Ранее звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
В сети опубликовали новую карту России
Перечислены следующие шаги по включению новых регионов в состав России
Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»
Названа дата выхода дополнения для World Of Warcraft
Оценен объем утечек газа из «Северного потока»
Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог»
Синоптик пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели
Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина
Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.