Сообщение о плохо марширующих мобилизованных россиянах оказалось недостоверным

Информация о плохо марширующих перед отправкой в зону СВО россиянах не подтвердилась

Сообщение о плохо марширующих российских военных, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, оказалось недостоверным.

В начале октября в Telegram-каналах начали распространяться видео, на котором запечатлены марширующие военнослужащие. Одна из первых публикаций появилась в Telegram-канале «Березовый сок» 7 октября. В ролике видно, что военнослужащие в большинстве маршируют неправильно, а за кадром слышится смех.

В подписи к ролику утверждалось, что на нем запечатлены россияне, призванные на службу в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Отмечалось, что на видео попал момент боевой подготовки, которую мобилизованные проходят перед отправкой в зону спецоперации. Где и когда именно были сняты кадры, не уточнялось.

При этом можно услышать, что звучащие на фоне команды произносятся не на русском языке. Кроме того, форма военнослужащих на видео отличается от формы Вооруженных сил Российской Федерации.

Это же видео распространялось в соцсетях и на видеоплатформах еще в 2019 году турецкими пользователями. Основной массив публикаций на YouTube датировался 13-15 ноября 2019 года (1, 2). Тогда в описаниях ролика утверждалось, что на кадрах запечатлен новобранец турецкой армии.

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ. Также видео не распространялось в российских соцсетях. Ряд российских пользователей размещал данные кадры на YouTube еще в 2020 году (1, 2, 3).