В Белоруссии рассказали о вращении Нобеля в гробу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз назвал решения Нобелевского комитета политизированными

Решения Нобелевского комитета о присуждении премии в последние годы носят настолько политизированный характер, что Альфред Нобель «замучился переворачиваться в гробу», заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений — а мы говорим о премии мира — Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучился переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всякий интерес», — сказал Глаз.

7 октября Нобелевскую премию мира получили российское общество «Мемориал» (признано иноагентом), украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий.