Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о вращении Нобеля в гробу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз назвал решения Нобелевского комитета политизированными
Анатолий Глаз

Анатолий Глаз. Кадр: Телеканал ОНТ / YouTube

Решения Нобелевского комитета о присуждении премии в последние годы носят настолько политизированный характер, что Альфред Нобель «замучился переворачиваться в гробу», заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, в последние годы ряд принципиальных решений — а мы говорим о премии мира — Нобелевского комитета настолько политизированы, что, извините, Альфред Нобель замучился переворачиваться в гробу. Но это их кухня и их совесть, мы не хотим в это влезать и что-то комментировать. Мы просто на определенном этапе потеряли к этому всякий интерес», — сказал Глаз.

7 октября Нобелевскую премию мира получили российское общество «Мемориал» (признано иноагентом), украинский Центр гражданских свобод, а также белорусский активист и адвокат Алесь Беляцкий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В России отменили постановление о возбуждении дела за уклонение от мобилизации
Названа воздержавшаяся от поддержки антироссийских санкций страна ЕС
Девушка Паши Техника рассказала про госпитализацию рэпера
Лукашенко подарил Путину трактор на день рождения
Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка из-за переписки
Стали известны подарки Путину на день рождения
Рэпера Пашу Техника подключили к аппарату ИВЛ
В Белоруссии рассказали о вращении Нобеля в гробу
Уровень тревожности россиян снова вырос
В России предложили механизм привлечения женщин к участию в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.