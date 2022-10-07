Венгрия призвала ЕС изменить «ошибочную» санкционную политику

Премьер-министр Венгрии Орбан: санкционную политику Брюсселя необходимо менять

Санкционная политика Евросоюза в отношении России не оправдала возложенных на нее надежд. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — приводит агентство его слова. В связи с этим Орбан призвал ЕС пересмотреть «ошибочную санкционную политику Брюсселя». Венгерский политик также отметил, что из-за антироссийских санкций взлетели цены на энергоносители.

Ранее Виктор Орбан рассказал о навязанных Брюсселем санкциях. По словам политика, Брюссель навязал санкции европейским странам, из-за чего цены «взлетели до небес».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

