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Фанатка покемонов собралась продать огромную коллекцию за 20 миллионов рублей

BBC News: фанатка покемонов продаст коллекцию из 20 тысяч предметов на аукционе

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Женщина из графства Хартфордшир, Великобритания, собралась продать самую большую в мире коллекцию предметов с покемонами на аукционе. Об этом сообщает BBC News.

Фанатка покемонов собирала тематические предметы в течение 25 лет. Огромная коллекция состоит из видеоигр, комиксов, фильмов, плакатов, игрушек, коллекционных фигурок и карточек, книг и даже туалетной бумаги, купленных в Великобритании, США, Франции и Японии. Женщина сообщила, что решила продать вещи «по финансовым причинам».

Коллекция из более чем 20 тысяч предметов будет представлена единым лотом на аукционе компании Hansons в графстве Дербишир 18 октября. Сотрудники аукционного дома оценили коллекцию в 300 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей).

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Руководитель отдела игрушек в Hansons Дэвид Уилсон-Тернер сообщил, что за последние шесть лет предметы с покемонами резко подорожали. «Это фантастическая возможность раз в жизни стать владельцем самой большой коллекции вещей с покемонами, которая когда-либо появлялась на рынке», — добавляет он.

Ранее сообщалось, что обычная китайская ваза ушла с молотка за 7,7 миллиона евро (447 миллионов рублей). Потенциальные покупатели из Китая, участвовавшие в торгах, были убеждены, что сосуд является артефактом XVIII века.

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Алиса Удовик
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