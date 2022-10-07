Еще в одном российском регионе завершили частичную мобилизацию

В Красноярском крае отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации

В Красноярском крае выполнен план по частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора российского региона, передает РИА Новости.

«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным Министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных», — заявили там.

В ходе мобилизации в российском регионе в военкоматы приходили не только те, кто получали повестки, но и добровольцы, сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что жители края проявили сознательность.

Мобилизация будет продолжена при необходимости, в военкоматах есть списки тех, кто готов отбыть в войска, добавили там.

7 октября сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев сообщил, что в регионе не мобилизовали ни одного человека. Он сослался на слова военкома региона Олега Денисенко, заявившего, что в настоящее время в военкоматах занимаются актуализацией имеющихся данных о россиянах, им направляются повестки.

По последним данным, Алтай является единственным регионом, где заявили об отсутствии мобилизованных. Более 30 глав субъектов уже отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации.