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Водитель захотел помочь незнакомцу и лишился сбережений

Водитель грузовика отдал две тысячи долларов якобы попавшему в беду мошеннику

Фото: @TruckDriverOTR / Imgur

Водитель грузовика под ником PokerOTR признался на Reddit, что захотел помочь незнакомцу, однако в результате стал жертвой афериста и лишился сбережений. По словам мужчины, мошенник притворился, будто попал в беду, и вынудил его отдать почти две тысячи долларов в обмен на якобы драгоценности. В комментариях юзеры заверили, что такая схема мошенничества достаточно популярна.

PokerOTR рассказал, что встретил злоумышленника на заправке недалеко от Лас-Вегаса, где собирался заночевать в грузовике. «Ко мне подъезжает черный внедорожник, и богатый на вид мужчина, похожий на выходца с Ближнего Востока, опускает окно. Он выглядел так, будто был в отчаянии, и его жена с двумя детьми плакала на заднем сиденье. Он попросил меня о помощи, потому что сумку его жены украли в Лас-Вегасе, а в ней были все их вещи, деньги и паспорта», — описал встречу автор поста.

Водитель поверил незнакомцу и дал ему 30 долларов. Однако тот попросил у мужчины больше денег, объяснив это тем, что ему и его семье нужно добраться до Сан-Франциско. Взамен он предложил PokerOTR свое ожерелье и якобы золотое кольцо. Рассказчик отказался от украшений и решил дать семье еще 100 долларов, однако незнакомец и его жена продолжали уговаривать его взять их вещи в обмен на деньги. В конце концов он заявил, что готов отдать водителю свои часы Rolex, которые якобы стоили десятки тысяч долларов.

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«Похоже, в этот момент надо мной взяла власть жадность, потому что этот мужик говорил мне, что он — богач из Дубая и его не волнует, сколько стоят драгоценности», — признался PokerOTR. В итоге он отдал мужчине около 1950 долларов, получив в обмен два якобы золотых ожерелья, одно кольцо и часы.

Однако когда незнакомец получил деньги, он с семьей направился на машине в сторону Лас-Вегаса, а не Сан-Франциско. «Я мгновенно понял, что меня обманули», — отметил водитель. После этого мужчина также принялся искать информацию в интернете и узнал о существовании схемы мошенничества, которая была точь-в-точь похожа на произошедшее с ним. «Драгоценности, которые используют эти аферисты, очевидно, фальшивые», — указал PokerOTR. Он признался, что чувствует себя крайне глупо после случившегося.

Большинство комментаторов поддержали автора публикации. «Этот вид мошенничества популярен в Лас-Вегасе уже много поколений. Моего дедушку обманули так же в 60-е», — рассказал один из юзеров. Многие другие пользователи признались, что тоже попадались на удочку злоумышленников.

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Маргарита Щигарева
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