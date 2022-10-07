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Россияне бросились открывать счета в банках Грузии

IDFI: 45 тысяч россиян открыли счета в банках Грузии с начала спецоперации

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Более 45 тысяч россиян открыли счета в коммерческих банках Грузии с начала спецоперации на Украине, говорится на сайте грузинской неправительственной организации IDFI (Институт развития свободы информации).

К 31 августа число россиян со счетами в частных грузинских банках достигло 60 тысяч. На их счетах суммарно находится более 1,88 миллиарда лари (более 670 миллионов долларов). До начала спецоперации эта сумма была на 1,2 миллиарда лари меньше. В основном россияне бросились оформлять вклады до востребования (53 процента) и срочные (26 процентов). Еще 21 процент средств лежит на текущих счетах. 72 процента вкладов — в долларах (в российских рублях — 0,06 процента).

Количество займов при этом взлетело на 1,1 тысячи. По данным МВД Грузии, только за август в страну приехало 260 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза наличных денег из страны. На фоне значительного увеличения пассажиропотока было зафиксировало 557 таких случаев, что на 93 процента больше, чем в те же сроки в 2021 году.

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Платон Щукин
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