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Россиянам предложили достойную альтернативу горнолыжным курортам Европы

АТОР: курорты Турции названы достойной альтернативой горнолыжному отдыху в Европе

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Россиянам назвали достойную альтернативу поездке на горнолыжные курорты Европы — эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили провести зимний отпуск по приемлемой цене в Турции. Об этом сообщается на сайте организации.

Доступные по цене путевки на турецкие курорты на прямых рейсах Pegasus Airlines из Москвы имеются у туроператора Coral Travel. «В предстоящем зимнем сезоне предложение Coral Travel особенно актуально. С учетом сохраняющейся труднодоступности горнолыжных курортов в Европе, а также ажиотажного спроса на отдых на курортах Красной Поляны и высокой загрузки местных отелей, турецкие трассы точно найдут своих туристов», — отметили в АТОР.

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Так, стоимость недельного отдыха на горнолыжном курорте Эрджиес начинается от 117,5 тысячи рублей на двоих. В сумму включено размещение в трехзвездочном отеле и питание по системе «полный пансион». Проживание в Эрзуруме обойдется дешевле — от 93,8 тысячи рублей с завтраками.

Ценителям изысканного горнолыжного отдыха, стоит обратить внимание на гостиницу категории пять звезд Polat Palandoken в Паландокене. На территории работают рестораны, бар, лыжное хранилище, прокат горнолыжного оборудования, крытый бассейн, мини-клуб для детей, спа-центр с сауной и бильярд.

«Горнолыжная Турция — это катальный сезон с середины декабря до середины-конца марта, трассы любого уровня сложности, комфортная температура, высокий уровень сервиса, подогреваемые бассейны в отелях, обучающие школы для детей и новичков, интересные достопримечательности рядом», — добавили аналитики.

Ранее россиянам рассказали о возможности бюджетно провести зимний отпуск внутри страны и за рубежом. Так, выгодно отдохнуть в предстоящем горнолыжном сезоне предлагается в Сочи — путевки на курорт «Роза Хутор» сейчас можно приобрести от 49 тысяч рублей на двоих. 

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Валентина Процкова
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