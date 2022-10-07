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Суперъяхта попавшего под санкции Мордашова пришвартовалась в Гонконге

Принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову суперъяхта пришвартовалась в Гонконге

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Принадлежащая попавшему под санкции владельцу компании «Северсталь» миллиардеру Алексею Мордашову суперъяхта Nord пришвартовалась в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, согласно сайту отслеживания передвижений судов Marine Tracker, яхта Nord с российским флагом оказалась в водах Китая 5 октября. Она была замечена неподалеку от бухты Виктория, куда прибыла после недельного рейса из Владивостока через Японское и Восточно-Китайское моря.

По данным журнала Forbes, стоимость данного многоэтажного судна с шестью палубами и вертолетной площадкой составляет 521 миллион долларов (примерно 31 миллиард рублей).

В марте сообщалось, что судно под названием Nord, длина которого составляет 142 метра, причалило к берегу столицы Приморского края. Суперъяхта прибыла с Сейшельских островов и остановилась у Морского вокзала, расположенного в бухте Золотой Рог.

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Алина Гостева
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