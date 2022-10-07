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В Турции заявили о невозможности начать туристический сезон без карт «Мир»

Aydınlık: торговцы в Турции заявили о кризисе в туротрасли из-за проблем с картами «Мир»

Фото: Globallookpress.com

Турецкие торговцы в Белеке и Анталье сообщили о невозможности начать новый туристический сезон без решения проблемы с российской платежной системой «Мир». Об этом они рассказали газете Aydınlık.

По информации издания, из-за приостановки действия платежной системы вся туротрасль Турции оказалась на грани кризиса. Торговцы подчеркивают, что Анкаре необходимо сопротивляться давлению Соединенных Штатов и разрешить имеющиеся с картами проблемы. «По какому праву чужая страна приходит и играет с нашим хлебом? — приводит газета слова Мурата Хонама, продающего текстиль. — Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь».

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В свою очередь оператор магазина кожаных изделий Хакки Балык заявил, что решение о прекращении использования платежной системы «Мир» не соответствует гостеприимству турецкого народа. «Они превратили наших русских гостей в беженцев, — пожаловался он. — Они не могут купить молоко для своих детей на рынке, лекарство в аптеке. Вы приводите гостя, но не заботитесь о нем. Это позор. Нам нужны русские, а русским нужны мы».

Ранее в октябре сообщалось, что отдыхающие в Турции россияне начали испытывать трудности с оплатой товаров и услуг после отказа турецких банков от использования платежной системы «Мир». Так, из-за прекращения работы карт в стране туристы из РФ вынуждены постоянно обращаться на родину за денежными переводами, что негативно сказывается на их потребительской способности.

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Фариза Бацазова
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