«Таврида» креативно поздравила президента России с юбилеем

Участники арт-кластера «Таврида» поздравили Владимира Путина с юбилеем

В день рождения президента России Владимира Путина участники крупнейшей креативной площадки страны — арт-кластера «Таврида» — поздравили его видеооткрыткой и новыми арт-объектами.

Организаторы и участники арт-кластера «Таврида» поблагодарили главу государства за усилия по поддержке молодежных проектов.

«От всей души поздравляем Владимира Владимировича и благодарим его за участие в культурной жизни российской молодежи! По личной инициативе главы государства проектам в области культуры, искусства и креативных индустрий оказываются обширные меры государственной поддержки», — говорится в сообщении.

Обращаясь к президенту России от лица творческой молодежи страны, участники арт-кластера загадали увидеть его на площадке «Тавриды»: «Мы часто слышим от Вас пожелания быть смелыми на пути к мечте. И поэтому мы дерзнем озвучить нашу самую большую мечту — хотим, чтобы президент России Владимир Путин прочитал лекцию на «Тавриде».

В знак признательности за возможности, предоставленные молодым творцам, на площадке «Тавриды» временно преобразован арт-объект «Мир. Любовь. Искусство», а на мурале, расположенном на федеральной трассе А-291 «Таврида», юные художники увековечили цитату В. В. Путина: «Мы готовы принять любой вызов времени и победить».

