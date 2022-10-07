В российском регионе осудят мужчину за угрозы убийством знакомому в лесу

Под Новосибирском мужчина, угрожая убийством, отвез знакомого в лес и стрелял в него

В Новосибирской области суд рассмотрит дело 37-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении оружия и угрозах убийством. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне незнакомый человек подарил фигуранту укороченное гладкоствольное огнестрельное оружие на улице проспект Карла Маркса. Тогда мужчина отвез подарок домой и спрятал в собачьей будке. Вечером 27 августа обвиняемый заехал на машине к знакомому, с которым у них был конфликт. Он заставил оппонента сесть в машину, угрожая тем самым оружием, и отвез потерпевшего в лес. Там они вышли из автомобиля, и жертве удалось сбежать, однако фигурант пытался остановить знакомого, выстрелив ему вслед.

Правоохранители задержали мужчину. Он полностью признал вину и раскаялся.