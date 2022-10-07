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Девушка сравнила себя с монстром из-за отекших после татуажа губ

TikTok-блогерша @chvz.ari на шесть дней осталась с отекшими губами после татуажа в салоне

Кадр: @chvz.ari

Блогерша с никнеймом @chvz.ari осталась с отекшими губами после татуажа в салоне. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как лежит на кушетке в бьюти-студии. Она сняла крупным планом лицо, показав его черты перед процедурой. Затем клиентка запечатлела результат работы мастера — ее губы стали блестящими и увеличились в размерах. При этом из-за перемен в облике юзерша сравнила себя с Грибком из мультфильма «Корпорация монстров».

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Блогерша отметила, что впоследствии ее губы отекли сильнее, однако в конечном итоге кожа на них начала шелушиться и они уменьшились. На восстановление у @chvz.ari ушло шесть дней, в течение которых она наносила на поврежденные участки вазелин. «Наконец-то набралась смелости поделиться. Если у вас высокая терпимость к боли, сделайте эту процедуру! Выглядит так красиво, когда заживет!» — обратилась к зрителям автор видео.

В сентябре блогерша из Англии с никнеймом @rubyyfrais решила выкачать филлеры из губ и осталась с внешностью Дональда Дака. Девушка призналась, что на восстановление у нее ушло две недели.

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Алина Гостева
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