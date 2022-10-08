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Службы безопасности Германии расследуют остановку поездов на севере страны

Spiegel: службы безопасности ФРГ проверяют версию саботажа, расследуя остановку поездов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Службы безопасности Германии расследуют, мог ли саботаж привести к повреждению кабельных соединений внутренней сети связи железной дороги, из-за чего на севере страны остановились поезда. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Компания Deutsche Bahn утром 8 октября сообщила о технических неисправностях, из-за чего было полностью парализовано движение поездов на севере ФРГ. Позже его восстановили, впрочем, компания считает, что сложности еще могут возникнуть.

Органы безопасности страны, ответственные за проведение расследования, уже начали собирать информацию.

В первую очередь сбой касался маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. Отменили в том числе утренние поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.

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Виктория Кондратьева
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