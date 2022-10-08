В Крыму вновь продлили желтый уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности до 23 октября

Глава Крыма Сергей Аксенов до 23 октября продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности в части районов полуострова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, высокий уровень террористической опасности продлят на объектах министерства транспорта Крыма, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава полуострова, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики, а также министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что силовые структуры и правоохранительные органы Крыма принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей полуострова.