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В Крыму вновь продлили желтый уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности до 23 октября

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов до 23 октября продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности в части районов полуострова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, высокий уровень террористической опасности продлят на объектах министерства транспорта Крыма, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава полуострова, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики, а также министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что силовые структуры и правоохранительные органы Крыма принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей полуострова.

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Варвара Кошечкина
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