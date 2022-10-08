В Германии движение поездов остановилось из-за нарушения радиосвязи

На севере Германии было остановлено движение поездов из-за нарушения радиосвязи

Железнодорожное сообщение на севере Германии было остановлено из-за технического дефекта. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, причиной инцидента стало нарушение поездной радиосвязи. Как рассказали представители железной дороги, были повреждены кабели, необходимые для движения составов.

Федеральная полиция проводит расследование.

Компания Deutsche Bahn сообщила о технических неисправностях утром 8 октября. В первую очередь сбой каснулся маршрутов, проходящих по федеральным землям Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. Отменили в том числе утренние поезда из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.