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Стало известно о подготовке к обороне Кременной

РИА Новости: российские военные готовятся к обороне Кременной и окрестностей

Фото: Tsitsagi Nikita/ Globallookpress.com

Российские военные готовятся к обороне города Кременная в Луганской народной республике и его окрестностей на фоне наступления Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно РИА Новости.

В населенный пункт прибывают грузовики с бетонными блоками и инженерной техникой по дороге из Луганска, а также перебрасываются подкрепления. Военнослужащие отмечают, что самая сложная задача сейчас лежит на корректировщиках огня и артиллерии.

Линия фронта в настоящее время проходит в нескольких километрах от Торского, где заняла позиции перегруппировавшаяся российская армия. В оборонительный рубеж превращаются окрестные леса, военные рассказывают, что самым главным сейчас является не дать противнику накопиться в лесах вокруг города.

Также сообщается, что разведчики при помощи беспилотников обнаружили колонну противников и запросили артиллерийские удары, было повреждено несколько машин, украинские бойцы укрылись в близлежащих домах.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что в Кременной отсутствуют свет, вода и связь. В настоящее время город окапывается. Дальнобойная артиллерия, как уточняется, не давала украинским военным сконцентрироваться в районе села Торское.

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Марина Совина
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