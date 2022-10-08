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Минобороны сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников ВСУ в Запорожье

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Более 160 иностранных наемников ВСУ было уничтожено в Запорожье. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что удар был нанесен Воздушно-космическими силами России (ВКС) по пункту временной дислокации противников. «На запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков», — заявил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Дениза Мацаева
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