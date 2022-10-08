Пассажирам авиакомпании запретили пользоваться популярным девайсом от Apple

Lufthansa запретила пассажирам пользоваться Apple AirTag в полете

Немецкая авиакомпания Lufthansa запретила пассажирам перевозить включенные Apple AirTag в багаже. Об этом сообщает издание Inside Hook.

Уточняется, что авиаперевозчик запретил перевозить включенные AirTags в багаже из соображений безопасности, ссылаясь на правила перевозки опасных грузов Международной организации гражданской авиации. Решение было связано с тем, что гаджет относится к микроэлектронным устройствам с функцией передачи данных. При транспортировке подобные девайсы должны быть отключены наряду с ноутбуками, планшетами и смартфонами.

«Багажные трекеры относятся к категории портативных электронных устройств и попадают под действие правил перевозки опасных грузов, изданных Международной организацией гражданской авиации в отношении воздушных перевозок», — пояснил представитель Lufthansa немецкому изданию Wirtschaftswoche.

Apple AirTag — девайс для отслеживания местоположения вещей по Bluetooth. Трекинг осуществляется пользователем через другое устройство Apple. После выхода AirTags пассажиры стали класть трекеры в багаж, чтобы найти свои чемоданы в случае их пропажи.

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