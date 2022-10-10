Глава Крыма прокомментировал удары по инфраструктуре Украины

Глава Крыма Аксенов заявил об изменении подхода ВС РФ в проведении спецоперации на Украине

Удары по критической инфраструктуре Украины свидетельствуют о том, что российские военные изменили подход к проведению специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Изменение подхода к СВО Аксенов назвал хорошей новостью и добавил, что надеется на сохранение такого темпа операции.

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», — написал глава Крыма.

Ранее стало известно об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре по всей стране.