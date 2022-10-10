Кадыров обратился к учительнице Путина

Глава Чечни Кадыров поздравил с днем рождения учительницу президента Путина Веру Гуревич

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил с днем рождения учителя немецкого языка и классного руководителя президента России Владимира Путина Веру Гуревич.

«С большим удовольствием поздравляю этого замечательного, доброго, мудрого человека, воспитавшего не одно поколение достойных учеников, с днем рождения!» — написал Кадыров, выразив ей «искреннее почтение и безмерное уважение». Он отметил, что ему приятно, что учительница «имеет четкую и твердую позицию относительно специальной военной операции в Донбассе и на Украине».

Кадыров признался, что испытывает чувство гордости за слова благодарности, сказанные Гуревич в адрес него и «самых лучших сынов чеченского народа». «Большое спасибо, Вера Дмитриевна! Я очень признателен вам! Еще раз с днем рождения! От всей души желаю здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!» — обратился глава Чечни.

7 октября Рамзан Кадыров поздравил президента России Путина с днем рождения. Он отметил, что Путин сыграл ключевую роль в жизни чеченского народа. Также Кадыров высказался о том, что Путин возглавил Россию, которая находилась в глубоком экономическом и политическом кризисе, и сумел быстро решить основные проблемы государства.