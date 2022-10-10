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Кремль отреагировал на призыв Австрии прекратить обстрелы инфраструктуры Украины

Песков заявил о несогласии с призывом Австрии прекратить обстрелы объектов Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В Кремле не согласны с заявлением Австрии, которая призывала Россию прекратить обстрелы украинских объектов. Об этом заявил Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Австрия стала первой страной, которая призвала Россию прекратить обстрелы объектов на Украине. Глава МИД страны Александер Шалленберг заявил, что государство продолжит поддерживать Киев.

«Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре России. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления», — отреагировал на слова Австрии Песков.

Президент России Владимир Путин подтвердил удары по Украине. Он заявил, что они были нанесены по объектам энергетики, военного управления и связи, подчеркнув, что это было сделано по предложению Минобороны России. Президент предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

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Анастасия Шейкина
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