Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка», — заявил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что при атаке ВСУ потеряли более 40 солдат, пять танков, четыре бронемашины и 15 единиц автомобильной техники.

Также Конашенков сообщил об отражении атак на краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

По уточненной информации оборонного ведомства, к 10 октября Вооруженные силы России уничтожили 5604 танка, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

9 октября Минобороны сообщало, что за сутки ВСУ потеряли 200 человек и десятки единиц боевой техники при попытке наступления на николаево-криворожском направлении.

