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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ на купянском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России отразили ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка», — заявил Конашенков.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что при атаке ВСУ потеряли более 40 солдат, пять танков, четыре бронемашины и 15 единиц автомобильной техники.

Также Конашенков сообщил об отражении атак на краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

По уточненной информации оборонного ведомства, к 10 октября Вооруженные силы России уничтожили 5604 танка, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

9 октября Минобороны сообщало, что за сутки ВСУ потеряли 200 человек и десятки единиц боевой техники при попытке наступления на николаево-криворожском направлении.

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Валерий Розенберг
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