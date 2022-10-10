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Врио главы ДНР призвал «Спарту» участвовать в конкурсе «Лидеры возрождения»

Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал «Спарту» участвовать в конкурсе «Лидеры возрождения»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с донецким штабом #МЫВМЕСТЕ встретился с подразделением «Спарта». Они рассказали бойцам о конкурсе и призвали в нем участвовать.

В сентябре стартовали четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Все четыре конкурса строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут назначены на ответственные должности в системах управления этих территорий, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы. На 10 октября на конкурсы «Лидеры возрождения» зарегистрировались более 12 тысяч человек.

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Татьяна Романова
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