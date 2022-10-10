В МЧС России появилось новое управление

Глава МЧС РФ Куренков подписал указ о создании Управления по защите гостайны

Управление по защите государственной тайны появилось в МЧС России, глава ведомства Александр Куренков уже подписал указ о его создании. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 октября.

Руководителем нового управления назначили Сергея Толстых, который до этого занимал одну из должностей в ГУСБ МЧС. В штат управления по защите гостайны вошли 30 сотрудников.

Созданное управление будет подчиняться непосредственно Куренкову, пояснили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС звание генерал-лейтенанта. Александр Куренков получил повышение в звании в день своего 50-летия.