В Госдуме назвали Путина недостижимой целью для Запада

Депутат Госдумы Морозов назвал Путина недостижимой целью для Запада

Президент России Владимир Путин давно является целью для стран Запада, но эта цель для них недостижима, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал, что глава российского государства станет законной целью в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Слова Морозова передает РИА Новости в понедельник, 10 октября.

«Болтон проговаривается. Путин — давно цель. Другое дело, что эта цель для них недостижима. Поэтому и прибегают к ядерной риторике, которую сами же и сделали инструментом давления на нас», — отметил парламентарий.

По словам Морозова, у Москвы достаточно обычных вооружений, однако есть и ядерные ракеты, такие как «Сармат», от которых противнику России будет сложно увернуться, считает Морозов.

«Наши "Сарматы", конечно же, подмигивают Болтону: мол, включай мозги, увернуться не удастся. Вот он и нервничает», — сказал он.

Ранее 7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. Байден подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина и тот не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия.