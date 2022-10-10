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В Госдуме назвали Путина недостижимой целью для Запада

Депутат Госдумы Морозов назвал Путина недостижимой целью для Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / Reuters

Президент России Владимир Путин давно является целью для стран Запада, но эта цель для них недостижима, заявил депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя слова экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который сказал, что глава российского государства станет законной целью в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации вокруг Украины. Слова Морозова передает РИА Новости в понедельник, 10 октября.

«Болтон проговаривается. Путин — давно цель. Другое дело, что эта цель для них недостижима. Поэтому и прибегают к ядерной риторике, которую сами же и сделали инструментом давления на нас», — отметил парламентарий.

По словам Морозова, у Москвы достаточно обычных вооружений, однако есть и ядерные ракеты, такие как «Сармат», от которых противнику России будет сложно увернуться, считает Морозов.

«Наши "Сарматы", конечно же, подмигивают Болтону: мол, включай мозги, увернуться не удастся. Вот он и нервничает», — сказал он.

Ранее 7 октября президент США Джо Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает ядерный Армагеддон. Байден подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина и тот не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия.

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Игорь Дмитров
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