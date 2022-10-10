Эксперт оценил актуальность озвученных президентом России вопросов

Эксперт оценил важность проблем, озвученных президентом на совещании с главами регионов

Президент озвучил очевидные вещи: мобилизация вскрыла проблемы, копившиеся много лет в системе тылового обеспечения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя выступление президента России на совещании с главами регионов.

«И действительно, 80 лет страна наша этого не переживала, в новой России вообще такого не было. Соответственно, мы имеем дело со всем, что накопилось за эти 80 лет — криворуко, со старыми подходами, старыми механизмами, "ветхозаветными" технологиями письменного учета. Понятно, что ничего приятного в этом нет, и президент констатировал очевидные вещи. Понятно также, что если бы не разворошили этот улей, проблемы остались бы и копились бы дальше при том, что мы сейчас находимся в некоем тестовом режиме возможной военной ситуации. У нас нет военного положения, есть специальная военная операция на территории не чужого нам государства, есть новые регионы, которые присоединились к России в соответствии с волеизъявлением граждан — страна живет мирной жизнью и в условиях такого стресс-теста выявилось огромное количество проблем в этой сфере», — отметил эксперт.

По мнению Алексея Мартынова, в течение определенного времени эти проблемы будут решены, шероховатости будут исправлены. «По крайней мере, мы будем знать точно, что если возникнет такая необходимость — "Вставай, страна огромная" — все будет работать как часы», — добавил он.

Комментируя тезис президента о том, что никакое внешнее давление не может изменить или отменить развития страны, эксперт отметил, что это действительно так. «Попытка навязать нам некий экстремально-военный сценарий, когда останавливается мирное развитие, предпринимается умышленно через внешнее давление и нагнетание военной риторики. Это явно чужая повестка, нам навязанная, мы не должны этому подаваться. Понятно, что все перестраивается в соответствии с ситуацией, с учетом давления и ограничений, но это перестроение совершенно не мешает, а иногда и способствует появлению дополнительных возможностей для развития регионов и страны в целом», - резюмировал Алексей Мартынов.

Ранее в понедельник, 10 октября президент России Владимир Путин провел совещание с избранными главами регионов.

Президент, в частности, заявил о необходимости постоянного взаимодействия властей регионов с населением. «Крайне важно постоянно получать обратную связь, видеть ситуацию не только по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, учитывать их реакцию, оценку, в том числе, бывает, и не самую приятную, даже иногда и негативную. Но в этом залог доверия людей к власти, стабильности в обществе — это понимание, как оно реагирует на то, что мы делаем», — сказал Путин.

Также президент признает, что частичная мобилизация вскрыла целый ряд проблем, которые, по его оценке, накапливались давно. Выводы уже делаются, и будут делаться. Фактически президент дал поручение федеральным и региональным органам власти уже сейчас готовить изменения в системе военкоматов, основанные на современных инструментах.

Он также отметил важное отличительное свойство народа России: способность консолидироваться в ответ на внешнее давление. «Консолидация, сплочённость нашего общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Федерации, восстановить мирную жизнь на освобождённых территориях. Регионы собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населёнными пунктами или целыми районами. Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», — заявил президент.