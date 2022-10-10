В Госдуме предложили «погасить» спутники НАТО

Депутат Госдумы Шеремет предложил вывести из строя спутниковую группировку НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. Об этом в понедельник, 10 октября, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ее для разведки и наведения ракетных ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Без такого спутникового сопровождения, считает политик, РСЗО американского производства утратят свою точность.

Он также отметил, что у России «есть оружие, способное это сделать». «В том числе комплекс российского лазерного оружия "Пересвет". Эти спутники сегодня уничтожают наших людей, поэтому мы имеем полное право их погасить и вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России», — отметил Шеремет.

9 октября в ЛНР заявили, украинская сторона нанесла ракетный удар из системы HIMARS по пункту временного размещения граждан в районе города Старобельск. Пострадал сам объект, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома. Ранения получил один человек, погибших нет.