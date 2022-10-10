Президент Путин заявил об особой ответственности глав регионов из-за давления на Россию

Россия сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность на глав регионов страны, заявил президент Владимир Путин. Его слова в понедельник, 10 октября, приводит ТАСС.

Глава государства дал поручение вновь избранным главам регионов обеспечить функционирование экономик субъектов и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. «Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня», — отметил он.

Президент России также потребовал от губернаторов следить за ситуацией не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей. Он отметил, что именно в этом «залог стабильности в обществе».

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ со стороны западных стран последовал ряд санкций против Москвы, но не все согласны с такой риторикой. 7 октября стало известно, что власти Бельгии решили воздержаться при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, однако не стали блокировать решение из соображений «европейской солидарности».