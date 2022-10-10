Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил об особой ответственности глав регионов

Президент Путин заявил об особой ответственности глав регионов из-за давления на Россию
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Россия сталкивается с внешним давлением, что накладывает особую ответственность на глав регионов страны, заявил президент Владимир Путин. Его слова в понедельник, 10 октября, приводит ТАСС.

Глава государства дал поручение вновь избранным главам регионов обеспечить функционирование экономик субъектов и гарантировать исполнение всех социальных обязательств. «Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик. В целом это у вас у всех получается сегодня», — отметил он.

Президент России также потребовал от губернаторов следить за ситуацией не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей. Он отметил, что именно в этом «залог стабильности в обществе».

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ со стороны западных стран последовал ряд санкций против Москвы, но не все согласны с такой риторикой. 7 октября стало известно, что власти Бельгии решили воздержаться при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций ЕС из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, однако не стали блокировать решение из соображений «европейской солидарности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.