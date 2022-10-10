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В Москве женщину сбила электричка на глазах у восьмилетней дочери

В Новой Москве 33-летнюю женщину сбила электричка на глазах у восьмилетней дочери

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новой Москве женщину сбила электричка на глазах у восьмилетней дочери. Об этом сообщает MK.RU.

Трагедия произошла вечером 9 октября недалеко от железнодорожной станции Мичуринец. 33-летняя приезжая из Калуги решила перейти пути не по переходу вместе с ребенком и попала под электричку. Машинист пытался затормозить, но состав все равно задел ее. Девочка сильно не пострадала — у нее только ушибы и ссадины.

Родственники погибшей предположили, что она спешила на электричку в Калугу и забыла об осторожности. По факту гибели женщины проводится проверка.

В августе в Асбесте Свердловской области поезд снес деревянный туалет с сидевшей в нем женщиной. В результате она погибла на месте.

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Евгения Куликова
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