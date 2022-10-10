Президент России Путин заявил о необходимости консолидации общества в условиях санкций

Введенные США и их союзниками антироссийские санкции требуют консолидации и сплоченности общества. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с губернаторами, сообщает в понедельник, 10 октября, РИА Новости.

Глава государства отметил, что это необходимо в том числе и для помощи новым регионам России — Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областям.

Путин напомнил, что регионы страны собирают гуманитарные грузы, берут шефство над населенными пунктами или целыми районами. «Хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе. Уверен, наши сограждане чувствуют такую нужную им поддержку», — сказал глава государства.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в который вошли введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.