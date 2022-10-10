В российском регионе разбился военный самолет

Baza: в Миллеровском районе Ростовской области разбился Су-25

В Ростовской области в Миллеровском районе разбился военный самолет Су-25. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, самолет упал днем в воскресенье, 9 октября, рядом с хутором Рогалик. В результате погиб его пилот.

В июне в Ростовской области также потерпел крушение российский штурмовик Су-25. Предварительной причиной случившегося была названа ошибка пилотирования — самолет мог зацепить провода линии электропередач.

Также военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Пилот катапультировался, разрушений на земле нет.