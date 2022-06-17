Российский военный самолет Су-25 разбился в граничащем с Украиной регионе

Российский военный самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области

Российский военный самолет потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщает ТАСС.

Эту информацию позже подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), уточнив, что речь идет о штурмовике Су-25, пилот которого успешно катапультировался. По данным военных, его здоровью ничего не угрожает.

«Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Военные назвали причиной аварии неисправность

По предварительным данным, причиной крушения российского Су-25 в Белгородской области стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе ЗВО, отметив, что он выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

«На месте работает комиссия ВКС России», — говорится в официальном заявлении.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что авария могла произойти после того, как низколетящий самолет зацепил линию электропередачи.

Очевидцы сняли последствия падения самолета на видео

На кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале Baza, видны разбросанные обломки самолета.

Кроме того, на месте падения военного самолета заметны следы пожара.

Это не первая небоевая потеря Су-25 после начала спецоперации

В первый день специальной военной операции на территории Украины, 24 февраля, сообщалось о похожем случае — в результате ошибки техники пилотирования потерпел крушение российский Су-25. При этом в Министерстве обороны не уточнили, где именно произошла авария.

Су-25 — производящийся с 1978 года бронированный дозвуковой штурмовик. Всего в СССР и России было выпущено более 1300 таких самолетов.