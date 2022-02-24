В Минобороны России сообщили о крушении штурмовика Су-25

В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В воздушно-космических силах России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал он. При этом в ведомстве не уточнили, где именно произошла авария.

Помимо прочего, Конашенков рассказал, что в результате ударов российских вооруженных сил были выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны назвали враньем сообщения украинских военных о якобы сбитых самолетах и уничтоженной бронетехнике российской армии. Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».