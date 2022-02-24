В Минобороны подсчитали выведенные из строя военные объекты Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».