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В Минобороны подсчитали выведенные из строя военные объекты Украины

В Минобороны сообщили про выведенные из строя 74 объекта военной инфраструктуры Украины
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Кадр: видео пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

Варвара Кошечкина
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