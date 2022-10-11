ФСБ нашла поджигателей здания администрации российского города

ФСБ задержала подозреваемых в попытке поджога администрации Бакала в Челябинской области

Сотрудники ФСБ установили личности двоих подозреваемых в попытке поджога здания администрации города Бакал Челябинской области и задержали их. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанные в ночь на 11 октября разбили окно в здании администрации российского города и бросили туда коктейль Молотова. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным ФСБ, найденные поджигатели — участники бакальской рок-группы Room 32, которые также входят в лево- и праворадикальные — в том числе националистические — интернет-сообщества.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее 11 октября сообщалось, что в здании администрации города Бакал произошло возгорание после того, как неизвестные бросили в окно первого этажа бутылку с зажигательной смесью. Жидкость разлилась по полу и загорелась. В результате пожара был поврежден один квадратный метр линолеума и разбито окно.