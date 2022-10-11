Стало известно о взрыве в центре Донецка

РИА Новости: в центре Донецка произошел взрыв

В центре Донецка произошел взрыв. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

По словам очевидцев, в воздухе чувствуется запах гари.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, по предварительным данным, Вооруженные силы Украины начали обстреливать центральную часть города. «По сведениям очевидцев, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета», — рассказал мэр.

Информация о последствиях обстрела уточняется, добавил Кулемзин.

Ранее стало известно, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в Луганской народной республике. Обстрел был зафиксирован в 00.50 ночи на вторник, 11 октября.