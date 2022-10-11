Кадыров показал кадры с трофейным дроном ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с трофейным беспилотником ВСУ

Бойцы ОМОН «АХМАТ-Крепость» захватили в качестве трофея беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с дроном показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, вес беспилотника составляет около 100 килограммов.

«Эта железная туша (...) пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение — обнаружили квадрокоптер и сбили его», — сообщил глава Чечни.

По словам Кадырова, дрон больше «никогда не будет сеять смерть под управлением нацистских украинских бандформирований».

Ранее Кадыров показал видео, на котором запечатлены его дети, стреляющие из различного вооружения, в том числе и из гранатометов.