В Мосгордуме отреагировали на информацию о задержании внука Зюганова

Секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме счел провокацией данные о задержании внука Зюганова

Данные о задержании внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова выглядят как тщательно спланированная провокация. Об этом заявил пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов, передает РБК.

По его мнению, информация о задержании внука Зюганова бесконтрольно разгонялась в Telegram-каналах. Попов отметил, что сведения преподносились с кучей домыслов.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин предположил, что новость о задержании внука Зюганова является фейком. Сам Геннадий Зюганов до этого подчеркивал, что «всякие глупости не комментирует».

11 октября издание Baza в Telegram-канале сообщило, что Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Все описанные события произошли 24 сентября.

Через две недели сотрудники ДПС остановили депутата Мосгордумы на Кутузовском проспекте. Младший Зюганов уверял, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал.