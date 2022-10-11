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В Мосгордуме отреагировали на информацию о задержании внука Зюганова

Секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме счел провокацией данные о задержании внука Зюганова
Леонид Зюганов

Леонид Зюганов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Данные о задержании внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова выглядят как тщательно спланированная провокация. Об этом заявил пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов, передает РБК.

По его мнению, информация о задержании внука Зюганова бесконтрольно разгонялась в Telegram-каналах. Попов отметил, что сведения преподносились с кучей домыслов.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин предположил, что новость о задержании внука Зюганова является фейком. Сам Геннадий Зюганов до этого подчеркивал, что «всякие глупости не комментирует».

11 октября издание Baza в Telegram-канале сообщило, что Леонида Зюганова задержали в Москве из-за того, что он уехал с заправки, не оплатив бензин. Все описанные события произошли 24 сентября.

Через две недели сотрудники ДПС остановили депутата Мосгордумы на Кутузовском проспекте. Младший Зюганов уверял, что провел оплату в соответствии со всеми правилами и уехал лишь после того, как на терминале прозвучал звуковой сигнал.

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Анна Щербакова
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