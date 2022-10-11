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Мужчина полтора часа балансировал гитарой на подбородке и побил рекорд

UPI: мужчина дольше всех в мире продержал гитару на подбородке и стал рекордсменом

Кадр: David Rush / YouTube

Житель американского штата Айдахо побил рекорд Гиннеса, дольше всех в мире балансировав гитарой на собственном подбородке, и заявил, что это был «болезненный урок длительностью более полутора часов». Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Дэвид Раш, который побил более 250 рекордов Гиннеса, ранее побил этот же рекорд. Он поставил цель стать рекордсменом вновь, продержав гитару на подбородке в течение 1 часа, 12 минут и 40 секунд.

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Мужчина был встревожен, когда узнал, что рекорд уже был побит испанцем Кристианом Роберто Лопесом Родригезом. Конкурент сумел сохранять баланс музыкального инструмента в течение 1 часа, 13 минут и 25 секунд, что превышало его попытку на 45 секунд.

Американец сумел побить рекорд испанца и продержать гитару 1 час и 35 минут. Серийный рекордсмен прекратил попытку из-за того, что испытывал слишком сильную боль. «Это был урок боли», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что житель Франции Ромен Вандендорп простоял более двух с половиной часов в контейнере со льдом и побил мировой рекорд. 34-летний медработник тренировался в течение двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии» — от джакузи в зимнее время до занятий спортом в Альпах.

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Алиса Дмитриева
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