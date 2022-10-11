Мэр Хмельницкого Симчишин сообщил, что более половины города осталось без электричества

Более половины Хмельницкого осталось без электричества. Об этом сообщил мэр украинского города Александр Симчишин в своем Telegram-канале.

«Предварительно из-за перегрузки исчезло напряжение на объектах в части Хмельницкой области, в том числе от них запитана часть Хмельницкого. Ориентировочно более 50 процентов потребителей на данный момент без электричества», — написал мэр.

По его словам, энергетики срочно выясняют причины и проводят соответствующие работы.

Ранее стало известно о ракетных ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины. На станции повреждено энергетическое оборудование, жертв среди персонала нет. В результате атаки в части региона также нет электричества.