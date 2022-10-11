Предприятие НК «Роснефть» «РН-Пурнефтегаз» добыл 125-миллиардный кубометр газа

Совокупный объем накопленной добычи газа «РН-Пурнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») составил 125 миллиардов кубометров. Об этом говорится в сообщении НК.

Добыча газа обеспечена за счет бурения новых скважин, выполнением эффективных геолого-технических мероприятий на действующем фонде скважин, созданием новых объектов инфраструктуры.

С 2017 года уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на предприятии превышает 99 процентов, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Этого удалось достичь благодаря успешной реализации инвестиционной газовой программы, в рамках которой введены в эксплуатацию крупные производственные объекты: дожимная компрессорная станция Комсомольского месторождения, компрессорная станция Усть-Харампуского месторождения, системы сбора попутного нефтяного газа на всех группах месторождений, многофункциональная система межпромысловых газопроводов, объекты электрогенерации.

Основную долю добычи составляет попутный нефтяной газ (67 процентов от общего объема). Он поступает с девяти месторождений Тарасовской и Барсуковской групп месторождений и поставляется на Губкинский газоперерабатывающий завод. Подготовленный ПНГ используется в качестве топлива для выработки энергии на Тарасовской электростанции мощностью 52 мегаватта.

Природный газ добывается из залежей трех месторождений (Барсуковское, Губкинское и Тарасовское). Сырье Барсуковского и Губкинского месторождений вместе с ПНГ Комсомольского месторождения отправляется на подготовку на дожимную компрессорную станцию Комсомольская, а затем сдается в единую систему газоснабжения страны.

В ближайших планах предприятия — завершение строительства двух установок: подготовки газа на Барсуковском и очистки газа на Верхнепурпейском месторождениях. В последующей перспективе высокий уровень газодобычи будет обеспечен ресурсами Южно-Таркосалинского месторождения.

