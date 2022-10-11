ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Троицкое в ЛНР

Украинские воска вечером во вторник, 11 октября, выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), рассказали в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточнили в ведомстве, был зафиксирован обстрел 18:20 по населенному пункту Троицкое с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). «Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — подчеркнули в представительстве.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Токмак в Запорожской области. Они нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам. Жертв и пострадавших при атаке украинских военных не было.