Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по поселку Троицкое в ЛНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bullit Marquez / AP

Украинские воска вечером во вторник, 11 октября, выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), рассказали в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточнили в ведомстве, был зафиксирован обстрел 18:20 по населенному пункту Троицкое с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). «Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — подчеркнули в представительстве.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Токмак в Запорожской области. Они нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам. Жертв и пострадавших при атаке украинских военных не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.