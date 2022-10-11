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ВСУ вновь обстреляли Токмак в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS

Кадр: телеграм-канал «Владимир Рогов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 12:00 украинские националисты нанесли артиллерийские удары по гражданским объектам в городе Токмак из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявил он.

Он уточнил, что в районе Ветсанзавода зафиксировано два прилета, вследствие чего была повреждена инфраструктура. Рогов также добавил, что жертв и пострадавших при атаке украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что российский спецназ уничтожил солдат ВСУ под городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Уточняется, что при ликвидации украинских бойцов российские военные применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет».

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Алевтина Запольская
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