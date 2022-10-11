Молдавия оценит риски для объявления частичной мобилизации

Минобороны Молдавии: для объявления частичной мобилизации будут оценены риски безопасности

Молдавия оценит риски безопасности страны для объявления частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны страны Анатолий Носатый в интервью телеканалу PRO TV.

Министр указал, что всеобщая мобилизация является сложным сценарием, до которого государство вряд ли дойдет, она не объявляется по «всяким изменениям ситуации».

«Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы», — пояснил Носатый.

Он добавил, что в настоящее время армия Молдавии насчитывает около 6000 солдат, вооружения остались преимущественно с советских времен.

Министр обороны также рассказал, что у страны нет системы противовоздушной обороны, поэтому военные могут только следить за ракетами, пролетающими над воздушным пространством. При этом в рамках модернизации Национальная армия может закупить систему Patriot.

10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики заявили, что три российские ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим глава МИДЕИ Нику Попеску вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений.

