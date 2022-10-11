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Молдавия оценит риски для объявления частичной мобилизации

Минобороны Молдавии: для объявления частичной мобилизации будут оценены риски безопасности
СюжетМинобороны:

Фото: Geraint Nicholas/ Globallookpress.com

Молдавия оценит риски безопасности страны для объявления частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны страны Анатолий Носатый в интервью телеканалу PRO TV.

Министр указал, что всеобщая мобилизация является сложным сценарием, до которого государство вряд ли дойдет, она не объявляется по «всяким изменениям ситуации».

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«Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы», — пояснил Носатый.

Он добавил, что в настоящее время армия Молдавии насчитывает около 6000 солдат, вооружения остались преимущественно с советских времен.

Министр обороны также рассказал, что у страны нет системы противовоздушной обороны, поэтому военные могут только следить за ракетами, пролетающими над воздушным пространством. При этом в рамках модернизации Национальная армия может закупить систему Patriot.

10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики заявили, что три российские ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим глава МИДЕИ Нику Попеску вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений.

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Марина Совина
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